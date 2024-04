Si studia fibra ottica e viabilità 

I primi dati tecnici sono attesi nel 2025 e i mesi da qui a fine anno saranno dedicati a un lavoro incessante di diplomazia scientifica: così l’Italia si prepara a far valere la sua candidatura, in attesa della decisione sulla sede dell'Einstein Telescope.

«Abbiamo il progetto scientifico», ha detto Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare a margine della Conferenza degli addetti scientifici delle ambasciate organizzata a Torino dal ministero degli Esteri. «È in corso la gara per gli studi di ingegneria civile, per le prospezioni geologiche, per studiare la configurazione dei tunnel, scavo e inoltre per definire costi, tempi e opere di ingegneria civile. Intanto, penso che da qui a fine anno avremo contati scientifici e diplomatici molto importanti a livello internazionale e con le diplomazie europee».

Si lavora all’esame delle possibili soluzioni: una che prevede un singolo sito con la realizzazione di una struttura triangolare dal lato di dieci chilometri e una che prevede una struttura a L con i lati da 15 chilometri. È stata commissionata poi una ricerca sull'impatto economico che potrà avere la realizzazione dell'infrastruttura e si stanno studiando le opere accessorie, a partire dalla viabilità. Altri studi tecnologici sono condotti in collaborazione con il Cern e per distribuire i dati si sta analizzando la possibilità di una rete veloce in fibra ottica destinata ad avere ricadute positive anche sulle connessioni Internet in Sardegna.

Si lavora infine per costruire una rete internazionale: «Abbiamo contatti con la comunità scientifica per coinvolgere altri partner e lavoriamo con il coordinamento con l'ambasciatore Ettore Sequi», che ha avuto l'incarico di avviare la discussione politica in Europa. Si dialoga a livello scientifico e diplomatico, infine, anche con i Paesi Bassi, dove sono in corso lavori preparatori e prospezioni geologiche.

«I fondi per la ricerca in Italia non sono pochi», sottolinea la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, «e non conta quanto siamo spendendo, ma come stiamo spendendo. E tra le infrastrutture più innovative c’è l'Einstein Telescope. adesso la grande sfida è spendere bene in infrastrutture, importanti sia per le ricadute sull'economia e la società, sia per la capacità di attrarre i ricercatori sia dall'estero sia quelli italiani».

