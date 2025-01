Si stende il nuovo asfalto: ecco tutte le strade interessate 

Continuano i lavori per il rifacimento dell’asfalto nelle strade di Serramanna. Da oggi e fino a ultimazione degli interventi, dalle 7,30 alle 19,30 sono vietati transito e sosta ai veicoli, nei tratti interessati dai lavori in corso Europa (rotatoria), corso Repubblica, via XXV Aprile, viale Cimitero, via Risorgimento, via Svezia, via Trieste, via Stati Uniti, via Trento, via Lussu, via Ungheria, via Angiolieri, via Amsicora, via Cavallotti, via di Vittorio, via Tharros, via Rimembranze, via Valle D’Aosta, via D’Arborea, via Crispi.

In via Sicilia il divieto di transito e di sosta da entrambi i lati è previsto dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18: sarà garantito il transito pedonale degli studenti. (f. i.)

