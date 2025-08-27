Si staccano i bulloni, l’altalena resta ciondolante Allarme delle famiglie: un pericolo per i bambini 

Ormai da diversi giorni Piazza Garibaldi è senza altalena: almeno da sabato scorso, quando da parte di alcuni cittadini è partita la segnalazione, infatti, le bambine e i bambini che si recano nella storica piazza davanti alla scuola Riva, si trovano davanti ad uno spettacolo desolante: all’altalena, infatti, mancano due dei quattro bulloni di fissaggio. Il risultato? L’altalena rimane penzolante dalla traversa di legno su cui è fissata, impossibile da utilizzare. «Capita abbastanza spesso che la si trovi in queste condizioni» commenta amaramente Maria Grazia Atzori, cagliaritana e madre di una bambina di tre anni. «Anche se in realtà era da un po’ di tempo che non portavo la bambina qui a giocare, ma non è così insolito. Le cause? Secondo Maria Grazia Atzori, «potrebbe essere stata vandalizzata, perché è staccata dal suo aggancio, quindi potrebbe essere stata tirata». La donna è comunque ottimista sui tempi rapidi per la manutenzione: «Solitamente la aggiustano in tempi abbastanza brevi». Anche se, per dovere di cronaca, bisogna riportare che finora nessun operaio del Comune si è fatto vedere nella centralissima piazza per ripristinare una situazione che, allo stato attuale, è molto pericolosa. Tanto più che, secondo le foto, sabato tre bulloni su quattro c’erano ancora: è quindi possibile che qualcuno vi abbia giocato quando l’altalena era parzialmente praticabile; e che giocando, si sia staccato anche il terzo bullone. «È terribile che sia ancora in quello stato» commenta una residente. «Speriamo non debba scapparci il morto prima che si faccia qualcosa, l’altalena si trova molto vicino al muro contro cui potrebbe sbattere».

