Si stacca una finestra, custode all’ospedale 

Un custode dell’Università è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, dopo la caduta di una finestra nella facoltà di Lettere e Magistero, a Sa Duchessa.

L’incidente è accaduto martedì verso le 19.30 in un’aula di Studi umanistici, dove in quel momento non c’erano studenti né docenti. A quanto sembra, il custode (che ha cinquant’anni) ha chiuso il vasistas che si trova sopra le ante, ma gli è crollato addosso. Il dipendente dell’Ateneo ha riportato alcune ferite ed è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del servizio 118.

A denunciare l’accaduto è stata l’associazione studentesca Unicaralis, secondo la quale il custode ha riportato un trauma cranico, tre costole rotte e un’escoriazione a una spalla. Alcuni studenti che si stavano allontanando dalla facoltà gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso.

