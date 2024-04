Si stacca un ramo e finisce su un’auto: sfiorato un passante 

Un grosso ramo di un albero è finito su un’auto in sosta dopo essersi staccato dal fusto. È successo ieri dopo le 18,30 in via Campania, all’altezza dell’incrocio con via Mattei, non lontano da uno degli ingressi del parco di Monte Claro.

Lievi i danni alla macchina, un passante è stato sfiorato. Se fosse stato colpito, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi, poi nelle ore successive l’albero è stato messo in sicurezza.

Al momento in città è in corso un monitoraggio di tutto il patrimonio arboreo da parte degli esperti dell’università di Sassari, su incarico dell’amministrazione comunale.

