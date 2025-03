Si sposta il cantiere della metro Nuove restrizioni in viale Diaz 

Sarà dura, a partire da oggi, in viale Diaz, dove il cantiere per realizzare la linea per la metropolitana leggera cambia zona e quindi arrivano nuove restrizioni per la viabilità, diverse da quelle in vigore fino a ieri. Da stamattina fino a quando l’opera commissionata dall’Arst (cui fa capo Metrocagliari) non sarà conclusa nel nuovo tratto, le penalizzazioni per il traffico saranno sempre in viale Diaz, ma questa volta nel tratto compreso tra via della Stazione vecchia e viale Bonaria. Il cantiere richiede di dimezzare ciascuna delle carreggiate: entrambe passano da due corsie a una sola, rallentando così il flusso dei mezzi. Problemi anche per i mezzi pubblici (bus del Ctm, corriere dell’Arst e taxi), che in viale Diaz in quel tratto perdono la corsia riservata, e anche questo provocherà rallentamenti al traffico, che già deve fare i conti con una larghezza della carreggiata ridotta a tre metri e mezzo.

Le norme provvisorie

L’ordinanza del dirigente del servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti prevede anche altre regole provvisorie, che resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori nel tratto tra via della Stazione vecchia e viale Bonaria. Tra queste, il divieto assoluto di parcheggiare ai lati della strada valido per tutte le 24 ore: sarà meglio rispettarlo perché sarà proprio quella la zona maggiormente tenuta sotto controllo dai carrigrù per la rimozione. C’è anche un altro particolare e riguarda il limite provvisorio di velocità fissato a trenta chilometri orari: considerati i rallentamenti attesi in viale Diaz a causa della riduzione delle carreggiate, quei trenta all’ora nelle fasce della giornata più trafficate potrebbero diventare un miraggio.

Scompaiono i parcheggi

Le nuove regole - sempre provvisorie, valide finché ci sarà il cantiere per la metropolitana di superficie - prevedono anche altre novità. Per chi percorre viale Diaz verso il Poetto, è stabilita la revoca della sosta a sinistra in via della Stazione vecchia, cui si aggiungono le direzioni consentite diritto e a destra all’intersezione tra lo stesso viale e via Sonnino. Nel senso opposto, cioè verso piazza Amendola, l’ordinanza del dirigente Evandro Pillosu stabilisce le direzioni diritto e a sinistra all’incrocio con via Sonnino, dove c’è un semaforo. Il cantiere di viale Diaz ha ripercussioni anche sulla viabilità in via Sonnino: si viaggia sul lato sinistro in direzione di viale Diaz all’incrocio con viale Bonaria. I conducenti, in quel punto, avranno la possibilità di proseguire diritto oppure di svoltare a sinistra, e anche in questo punto c’è un semaforo per evitare ingorghi. Le nuove misure dovranno sempre salvaguardare la percorribilità per i pedoni per l’intera durata dei lavori per la posa del tracciato.

