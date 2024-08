Salvuccio Riina, terzogenito di Totò, si è sposato il 7 giugno scorso. La conferma in un post su Instagram. La polemica è scoppiata per un secondo post del 15 agosto: «Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone». Strada, in realtà, rinominata via Cesare Terranova in memoria del magistrato ucciso dalla mafia.