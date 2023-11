Si spoglia davanti alla scuola elementare: denunciato un 37enne  

Un mese e mezzo fa si era avvicinato a una scuola elementare di Pirri vestito da donna e con in testa una parrucca rossa. Si era denudato per poi fuggire perché ha rischiato di essere aggredito da alcuni genitori. Era stato ripreso con un telefono cellulare. Da quel momento sono iniziate le indagini dei carabinieri della stazione di Pirri che, attraverso il video e le testimonianze, sono riusciti a identificare l’esibizionista maniaco: si tratta di un 37enne della zona, denunciato per atti osceni davanti a minori. Si tratterebbe di una persona con dei problemi psichici.

L’episodio aveva preoccupato non poco le famiglie degli alunni della scuola primaria. Ma dopo quanto accaduto lo scorso 11 ottobre, l’esibizionista non si era più fatto vedere da quelle parti. Intanto, dopo le segnalazioni e la denunce (con tanto di video dell’uomo in fuga) i carabinieri della stazione di Pirri hanno lavorato nel silenzio per identificare con precisione l’uomo. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono state raccolte una serie di informazioni su alcune persone con abitudini “sospette” residenti nella zona della scuola dove è avvenuto il fatto. Fin dall’inizio ci sarebbero stati dei sospetti e i militari, quando hanno ritenuto di aver trovato il maniaco, hanno deciso di effettuare la perquisizione nella sua abitazione. Effettivamente nella casa del 37enne sono stati recuperati gli indumenti (gli abiti femminili e la parrucca) indossati il giorno dell’incursione davanti alla scuola elementare. L’uomo, incensurato e disoccupato, è stato così denunciato. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA