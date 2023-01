Si spoglia davanti a due bambini: 28enne si toglie la vita 

Ieri mattina l’uomo si è presentato in caserma a Guspini per formalizzare la denuncia davanti ai militari. Sarebbe dovuto tornare nel pomeriggio per mettere tutto a verbale e lasciare il tempo ai carabinieri di visionare le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza di un’attività commerciale che punta proprio su via Amendola. Ma tra le 13 e le 14,30 di ieri tutto è cambiato.

«Questa mattina i miei bambini di 7 e 11 anni facevano una passeggiata in via Amendola con il cagnolino quando sono stati seguiti da un uomo a bordo di una Ford Fiesta celeste metallizzato, dopo qualche centinaio di metri il tizio ha parcheggiato, è uscito dall’auto e rivolto ai bambini ha mostrato loro i genitali». Tutto è iniziato così, con il post di un imprenditore che lanciava l’allarme invitando tutti a prestare attenzione.

Accusato sui social di essersi spogliato davanti a due bambini, si è tolto la vita. Un 28enne di Guspini ieri pomeriggio si è concesso solo il tempo di scrivere un messaggio d’addio alla madre, poi ha raggiunto le campagne di Terra Frucca e si è impiccato: ha chiuso così la caccia al colpevole scatenata da un post pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Guspini se..”.

L’identikit

Il video

Qualcuno ha pubblicato su Facebook un fotogramma estratto dal video, si vede una Ford Fiesta celeste metallizzato, un’auto poco comune. L’immagine è associata subito al post del padre che qualche ora prima aveva lanciato l’allarme. «Tramite delle riprese di videocamere della zona siamo riusciti ad avere un fotogramma dell’auto, da cui però purtroppo non si riesce a vedere il numero di targa, non voglio allarmare nessuno ma chiedere a tutti di prestare attenzione», è l’aggiornamento pubblicato dall’uomo. Il messaggio viene condiviso, lo screenshot inviato via Whatsapp. In paese ne parlano tutti.

Il 28enne, un impiego stabile nel Cagliaritano, si riconosce nella foto, preso dal panico manda un messaggio alla madre: «Ho sbagliato, addio». Poi il giovane raggiunge la Statale, gira a destra in direzione di un’area periferica e taglia verso le campagne di Terra frucca dove trova solo la forza per farla finita. La madre, intanto, ricevuto quel messaggio di morte corre disperata in caserma per chiedere aiuto. Dai carabinieri c’è anche il padre dei due bambini: è pronto a sporgere denuncia ma la situazione ora è del tutto diversa. Non c’è tempo da perdere: la donna, insieme al marito, si mette alla ricerca del figlio disperato. Saranno loro i primi a trovarlo quando, però, non ci sarà più nulla da fare.

Le indagini

Nel frattempo gli investigatori devono ricominciare daccapo. L’indagine avviata al mattino sul presunto esibizionista, l’acquisizione dei video per verificare quel che era accaduto in via Amendola: tutto deve essere visto sotto una luce nuova. Si riparte dalle immagini, da quella foto circolata sui social, dal post che ha scatenato l’intera vicenda e dalle tante condivisioni. Il telefonino del 28enne suicida è stato sequestrato per consentirne l’esame: telefonate, chat e messaggi Whatsapp ricevuti e inviati nei minuti in cui è accaduto tutto saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi è che si apra un’inchiesta per istigazione al suicidio.

Oggi gli atti verranno inviati alla Procura della Repubblica di Cagliari.

