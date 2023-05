Si spezza un tir, il traffico va in tilt 

Il tir si è spezzato sotto un carico pesantissimo e si è fermato nella carreggiata mandando in tilt il traffico sulla complanare sud della 131, in territorio di Nuraminis. È successo ieri pomeriggio, al 26° chilometro della complanare direzione sud della Carlo Felice oggetto dei lavori ammodernamento, dove il rimorchio di un tir della Transisole, che trasportava un grosso carico di granito, si è spezzato in due. Nessun ferito, non sono rimasti coinvolti altre auto. Il traffico, rimasto paralizzato per ore, è l’unica vittima dell’ennesimo episodio sulle complanari fra i chilometri 24 e 27, per accogliere il traffico della Statale interessata dai lavori di ammodernamento. Ieri, alle 17, dietro il camion spezzato (forse per l’errato posizionamento del carico) si è subito formato un serpentone di automezzi per chilometri, fino quasi a Serrenti. Statale chiusa, traffico deviato nell’abitato di Nuraminis e Serramanna, sino a tarda sera. (ig. pil.)

