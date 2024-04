Si spezza un cavo, agricoltore ferito 

Il cavo si è spezzato all’improvviso. E con violenza ha colpito in pieno volto un agricoltore di Cabras. Momenti di grande paura nella tarda mattinata di ieri alla periferia del paese: l’uomo, 35 anni, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Brotzu di Cagliari con un grave trauma cranico.

L’imprevisto

L’incidente è accaduto ieri mattina nel piazzale di un’officina: stava trainando un trattore insieme a un amico quando improvvisamente qualcosa è andato storto: il cavo, utilizzato per spostare il mezzo agricolo, si è spezzato e ha colpito frontalmente il giovane. Un urto violentissimo in pieno volto, il 35enne è finito a terra privo di sensi.

L’incidente

Sono stati momenti di grande apprensione, subito gli amici si sono precipitati a soccorrere l’agricoltore ed è scattato l’allarme. Nel piazzale dell’officina è arrivata l’ambulanza del 118 e i medici si sono subito resi conto della gravità della situazione davanti a quel ragazzo ferito e incosciente. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso e, poco dopo l’atterraggio dell’elicottero dell’Areus in piazza Stagno, il 35enne è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Dai primi accertamenti, è emerso che il giovane ha riportato un trauma cranico piuttosto grave, nella serata di ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico, è in coma farmacologico non sarebbe in pericolo di vita. «Dalle prime informazioni sembra che la situazione adesso sia sotto controllo – ha commentato il sindaco Andrea Abis – ci auguriamo che il giovane si riprenda presto».Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano; in corso accertamenti dei carabinieri.

