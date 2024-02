«Si spende per il Carnevale e non per le vie dissestate» 

«Spendiamo 20 mila euro per il Carnevale eppure abbiamo le strade devastate dai tagli per la fibra ottica». L’attacco alla Giunta di Villamassargia arriva dal consigliere di minoranza Fabio Secci che parla di «ripristini provvisori mal fatti che hanno già causato il ricorso al pronto soccorso da parte di una donna. Da 10 giorni inoltre, numerose vie della parte alta del paese sono soggette a blackout ancora non risolti che diversi cittadini continuano a lamentare». E poi la richiesta: «Che fine hanno fatto le mie due mozioni sul decoro urbano approvate dal Consiglio comunale? Non è stato fatto nulla sull’installazione di cassette postali nell’area rurale, né sui dissuasori di velocità la cui determina d’acquisto è del giugno scorso».

Pronta la replica della sindaca Debora Porrà: «Il consigliere non sa come fare per ricordare a tutti che esiste anche lui in Consiglio comunale. Non capisco poi il nesso con il carnevale, la cui determina parla comunque di 12 mila e non 20 mila euro. Sui black out siamo intervenuti prontamente più volte ma c’è un guasto del quale accerteremo la natura. I ripristini vanno fatti come li stiamo facendo e i disagi sono necessari per avere i servizi. Quanto ai dissuasori, sono in deposito da mesi ma non ha senso installarli con i cantieri in corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA