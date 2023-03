Famila Schio 88

Dinamo sassari 61

Wuber Schio : Mabrey 17, Bestagno 4, Mestdagh 10, Sottana 7, Sventoraite 2, Crippa 2, Keys 9, Penna 17, Ndour Gueye 13. All. Dikaioulakos.

Banco di Sardegna SS : Carangelo 6, Gustavsson 4, Makurat 12, Thomas 12, Holmes 11, Toffolo 11, Ciavarella 5, Mazza, Arioli ne, Fara ne. All. Restivo.

Arbitri : Pazzaglia, Morassutti e Cassina.

Parziali : 27-19; 43-37; 64-46.

Note . Tiri liberi: Schio 8/9; Sassari 8/10. Percentuali di tiro e rimbalzi: Schio 34/65 (12/24 da tre ro 5 rd 31); Sassari 23/58 (7/18 da tre, ro 5 rd 27).

La semifinalista dell''Eurolega femminile raggiunge la finale di Coppa Italia. Come nelle previsioni. Va ricordato chi aveva di fronte la Dinamo ieri sera sul parquet di Campobasso: ha perso 88-61 ma con onore, dopo aver resistito per 25 minuti alle campionesse d'Italia, che ruotano in dieci e hanno persino qualche straniera in tribuna, mentre la squadra di Restivo ha sette giocatrici, compresa la commovente play Carangelo reduce dall'influenza che sta in campo ben 32 minuti, ma non al meglio, così come Gustavsson, decisiva nel finale dei quarti contro il Geas.

Nessun rimpianto dunque per la matricola sassarese, unica delle quattro semifinaliste a non aver mai vinto un trofeo. Il coach Antonello Restivo ha solo parole di elogio per le sue ragazze: «Noi abbiamo provato a stare attaccati ma avevamo poche energie perché ieri ne abbiamo spese molte. Le ragazze hanno fatto due gare fantastiche».

Cenni di cronaca

Dopo 3’ di equilibrio Schio imprime un break imperioso: 17-0. La Dinamo finisce sotto 24-8 al 7' ma risale a suon di triple e con l'ottima Makurat si avvicina in apertura di secondo quarto: 27-21. Nuovo allungo delle vicentine e nuova reazione sassarese che con la zona e la transizione si avvicina a -6, sarebbe anche -4 senza il canestro annullato ingiustamente a Makurat. Dal 50-44 del 25' altro parzialone di Schio da 16-2 che difende e attacca come fosse in Eurolega. Questa volta la Dinamo non ha le forze per rientrare nonostante la prova coraggiosa delle giovani Thomas e Toffolo che in attacco hanno ancora qualcosa da dire. La squadra sassarese paga anche lo sforzo compiuto per battere Sesto in una gara vissuta di rincorsa e non riesce più a riaprirla. Schio tiene alta l'intensità sino alla fine per evitare brutti scherzi proprio perché rispetta Sassari.

