Si spalancano i portoni delle dimore storiche 

L’apertura al pubblico delle vecchie case del centro storico, la degustazione dei piatti tipici del territorio e la riscoperta delle antiche tradizioni: torna domenica Domus antigas, la rassegna ideata dalla Pro Loco e dai suoi giovani, in collaborazione col Comune. L’appuntamento, giunto alla quarta edizione, si sarebbe dovuto tenere lo scorso gennaio, ma in seguito ai problemi causati dall’uragano Harry gli organizzatori avevano preferito rinviare.

Il programma

Fittissimo il programma che già da domani prevede laboratori, mostre e visite guidate a Villa Santa Maria e agli scavi archeologici di Nora. Ad arricchire ulteriormente la serata si terrà alle ore 18, presso l’ex Regia Pretura, la rappresentazione teatrale con proiezione “Sa Storia De Su Scolliu De Arrodini”, a cura della compagnia amatoriale S’Arrolliu. Domenica, apertura delle corti dalle 9, e spazio ai vari laboratori che si terranno per le vie del paese, accompagnati dalla musica itinerante della

Seuinstreet Band. Alle 11,15, a Villa Santa Maria, il gruppo folk Nora curerà la vestizione dell’abito tradizionale di Pula, mentre alle 11,45 Damiano Etzi darà dimostrazione di come si vestono a vesta i buoi. Nel pomeriggio, spazio alla musica e allo spettacolo in piazza Del Popolo, con l’Orchestra popolare di Orlando Mascia, il gruppo Is sulittus di Pula, il concerto di Maria Giovanna Cherchi e la verve comica di Alessandro Pili. Durante la giornata, via Delle Palme si trasformerà nella “Via del Vino”, grazie alla presenza di 15 con i vignaioli sardi a cura dell’associazione ViviPula. Inoltre, alunni e i docenti dell’Istituto alberghiero Azuni saranno presenti a Villa “Santa Maria per presentare i prodotti De.Co. di Pula.

I pareri

Donatella Fa, assessora al Turismo, spiega come Domus Antigas rappresenti un importante banco di prova in vista della bella stagione: «Questo appuntamento ha un grande valore culturale, sociale, turistico ed economico, favorisce la destagionalizzazione, e offre una grande visibilità al nostro territorio». Paolo Trudu, presidente della Proloco, sottolinea l’importanza che ha assunto la rassegna col passare degli anni: «La quarta edizione è stata condizionata dalle avversità atmosferiche che ci hanno impedito di realizzare la manifestazione nella sua data originale di gennaio. Ma i giovani della Proloco non hanno mollato e sono pronti ad accogliere i tantissimi ospiti che verranno a scoprire da vicino gli aspetti meno conosciuti del nostro paese».

Il sindaco, Walter Cabasino, plaude al lavoro svolto dalle ragazze e i ragazzi della Pro Loco, e all’impegno dei cittadini che apriranno le porte delle loro case: «Grazie a loro questa manifestazione continua a rinnovarsi e a mostrare ai visitatori le peculiarità delle nostre tradizioni».

