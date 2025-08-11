Si spacca una condotta durante i lavori Enel, San Benedetto a secco 

Ritrovarsi senz'acqua in piena estate non è il massimo. Ne sanno qualcosa gli abitanti del quartiere di San Benedetto, che ieri sono rimasti tutto il giorno con i rubinetti a secco senza nessun preavviso.

La cause? Nell’eseguire dei lavori in via Petrarca, angolo via San Benedetto per la realizzazione delle nuove linee elettriche interrate, gli operai dell'Enel hanno inavvertitamente danneggiato la condotta idrica di Abbanoa. Una spiegazione che non ha ovviamente tranquillizzato gli abitanti del quartiere. Anzi, tutto il contrario. «E ora, come facciamo? Quanto tempo resteremo senz'acqua?», si sono domandati, comprensibilmente molto preoccupati.

Abbanoa, dopo aver confermato che il danno è stato provocato dall’Enel, alla quale sarebbe dunque toccato effettuare la riparazione, ha deciso di inviare i proprio operai per evitare ulteriori disagi agli utenti. «Essendo un lavoro particolare, abbiamo deciso di occuparcene direttamente noi», fanno sapere dall’azienda idrica. Entro oggi, l'acqua dovrebbe dunque ritornare in tutte le abitazioni del quartiere. Naturalmente, come sempre accade quando viene ripristinato il servizio idrico, non riprenderà a fluire subito in modo regolare, ma ci potrebbero essere problemi di pressione e inizialmente di torbidità. Qualche mese fa, sempre a San Benedetto, si era registrato un altro guasto a una condotta che aveva lasciato molte case senza acqua. Di recente invece era toccato agli abitanti di La Palma, del Quartiere del Sole e della zona Amsicora, per la rottura della rete in via dei Salinieri.

