Si sfalda il fronte del dissenso 

Tra le anime che professano pazienza e dialogo nell’Intergruppo c’è Narciso Guria: «Non condivido la posizione di un’opposizione più dura, sono per continuare con il dialogo per il bene della città e lavorare per un unico obiettivo che è il bene della città». Alla domanda secca se qualcuno pensa di abbandonare l’Interguppo, la risposta è altrettanto secca: «Non rispondo».

Dall’Intergruppo anime diverse chiedono più decisione. Francesco Guccini dice: «Vedremo nei prossimi giorni se l’Intergruppo è coeso, io da ora passerò ad una opposizione più dura. Si è provato la via del dialogo, propositiva, ma non abbiamo risposte». Maggior incisività chiede anche Fabrizio Melis: «Con la nascita di quel progetto speravo in un altro tipo di attività».

Nuove visioni contrapposte, tra chi insiste nel dialogo e chi vorrebbe un’accelerazione con un’opposizione senza sconti. E un’unità che non pare più quella di novembre, quando i consiglieri di cinque gruppi, espressione di forze di maggioranza ma anche di opposizione, si coalizzavano nell’Intergruppo per chiedere un cambio di passo all’amministrazione guidata da Andrea Soddu. Ad una settimana dal prossimo Consiglio comunale convocato per il 6 marzo, con all’ordine del giorno il piano per la mobilità urbana, la politica cittadina potrebbe avere un altro scossone: l’Intergruppo potrebbe, infatti, assottigliarsi. Dalla maggioranza il capogruppo della lista del sindaco, Marcello Calia, afferma: «Stiamo aspettando di risolvere i nodi per raggiungere l’intesa e ricoprire le caselle mancanti».

Nuove visioni contrapposte, tra chi insiste nel dialogo e chi vorrebbe un’accelerazione con un’opposizione senza sconti. E un’unità che non pare più quella di novembre, quando i consiglieri di cinque gruppi, espressione di forze di maggioranza ma anche di opposizione, si coalizzavano nell’Intergruppo per chiedere un cambio di passo all’amministrazione guidata da Andrea Soddu. Ad una settimana dal prossimo Consiglio comunale convocato per il 6 marzo, con all’ordine del giorno il piano per la mobilità urbana, la politica cittadina potrebbe avere un altro scossone: l’Intergruppo potrebbe, infatti, assottigliarsi. Dalla maggioranza il capogruppo della lista del sindaco, Marcello Calia, afferma: «Stiamo aspettando di risolvere i nodi per raggiungere l’intesa e ricoprire le caselle mancanti».

Basta attendere

Dall’Intergruppo anime diverse chiedono più decisione. Francesco Guccini dice: «Vedremo nei prossimi giorni se l’Intergruppo è coeso, io da ora passerò ad una opposizione più dura. Si è provato la via del dialogo, propositiva, ma non abbiamo risposte». Maggior incisività chiede anche Fabrizio Melis: «Con la nascita di quel progetto speravo in un altro tipo di attività».

Tra le anime che professano pazienza e dialogo nell’Intergruppo c’è Narciso Guria: «Non condivido la posizione di un’opposizione più dura, sono per continuare con il dialogo per il bene della città e lavorare per un unico obiettivo che è il bene della città». Alla domanda secca se qualcuno pensa di abbandonare l’Interguppo, la risposta è altrettanto secca: «Non rispondo».

Nel prossimo Consiglio si potrebbero stabilire nuovi equilibri.

L’attesa

Dal capogruppo della lista di maggioranza, Marcello Calia, la situazione dei transfughi non viene dipinta come una rottura definitiva. «La situazione è in stallo», dice ma ammette: «Si discute per capire bene quali sono gli sviluppi di tutti i gruppi che hanno aderito all’Intergruppo. La maggioranza oggi naviga a vista, aspettando di risolvere i nodi per raggiungere l’intesa e ricoprire le caselle mancanti».

Insomma, una Giunta che potrebbe ritrovare piena operatività in questa settimana mettendo proprio sul piatto qualche assessorato per convincere pezzi di Interguppo ad un ritorno ai vecchi equilibri. Lo stesso Calia ammette: «Non ci sono tensioni, cerchiamo di raggiungere accordi e riportare le cose come erano prima, ma l’apertura non può essere a senso unico. A breve ci saranno novità propositive per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata