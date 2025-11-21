Si sfalda il cuore di terra cruda della città 

Rischiano di cedere sotto le piogge incessanti gli ultimi scorci in “ladiri” che caratterizzano, come in altri comuni del Campidano, il centro storico di Assemini. La manutenzione spesso assente da parte di proprietari o eredi fa sì che il labile equilibrio delle case in terra cruda sia messo a repentaglio dalle intemperie, causando pericolo ai passanti dovuti a crolli e smottamenti, e cancellando definitivamente quelle costruzioni che, una volta, non erano l’eccezione, bensì la regola. Muri spessi fatti di terra, acqua e paglia essiccati al sole, garantivano isolamento termico e basso impatto ambientale. E sempre più stanno diventando un lontano ricordo immortalato solamente dalle foto antiche e da quelle recenti dell’appassionato Piero Farci.

L’allarme

Transenne e nastri segnaletici inibiscono il passaggio pedonale al fianco delle abitazioni che risultano in pericolo di crollo (tra queste, la casa in mattoni sardi in via Leo, lungo il percorso pedonale ormai interdetto al passaggio da tempo) o in quelle che il crollo l’hanno già subìto, come la casa in “ladiri” in via Principe di Piemonte, caratterizzata da un portone campidanese con appeso un cartello di “divieto d’accesso”.

Il ruolo del Comune

«L’amministrazione – ha spiegato il sindaco Mario Puddu – interviene quando è messa a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Ci sono state spesso le transenne vicino a una delle ultime case crollate in via Principe di Piemonte. La responsabilità è sempre dei proprietari o degli eredi. Tuttavia noi dobbiamo intervenire se il pericolo di uno stabile o un muro è conclamato».

Il sindaco non fa un discorso di conservazione ma in maniera più pratica parla di vigilanza generale sull'attività urbanistico-edilizia e di responsabilità da assumersi «per i danni causati a terzi, a meno che – precisa Puddu – il proprietario non dimostri che il crollo sia avvenuto per cause di forza maggiore o caso fortuito e non sia quindi dovuto a una sua negligenza nella manutenzione».

Non solo ladiri

Mentre alcuni puntano il dito contro le fragili case in “ladiri”, le ordinanze firmate dal sindaco negli ultimi sei mesi riguardano tutte la messa in sicurezza di immobili situati in altre zone della cittadina: vie Abruzzi, Ugo la Malfa, corso Europa, 2 Agosto 1980, Ozieri e Rio Mannu. L’ultima ordinanza che riguarda un immobile in centro storico risale al novembre 2000 e riguardava una casa in via San Giovanni.

L’opposizione

«Lasciare che queste case cadano nell’oblio – ha commentato dall’opposizione la consigliera Sabrina Stara – significa rinunciare alle radici che ci legano al passato e spezzare il filo che unisce le generazioni. Ogni crollo, ogni porta che si chiude definitivamente, è un frammento di storia che svanisce. Salvaguardarle non è soltanto un atto di tutela architettonica – conclude – ma un investimento emotivo, culturale e comunitario».

