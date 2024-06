Si separano le strade dell’Ossese e di Fadda 

Ossi. Si chiude il rapporto fra l’Ossese e l’allenatore Mario Fadda. Una soluzione concordata, definita subito dopo il termine dell’attuale stagione sportiva conclusa al secondo posto in Eccellenza e con la successiva eliminazione dai playoff nazionali di categoria da parte del Terni. Club e tecnico evidentemente cercano nuove esperienze. Al suo posto arriva Giacomo Demartis dal Ghilarza.

Il presidente Carlo Mentasti ringrazia a titolo personale Mario Fadda «per la disponibilità, passione e competenza mostrata in questa stagione sportiva, interamente da incorniciare, e per i prestigiosi traguardi ottenuti». Poi gli augura «una felice e prosperosa prosecuzione nella sua carriera sportiva». L’Ossese ha chiuso la sessione regolare in seconda posizione raggiungendo gli spareggi promozione dove è stata eliminata, pur non perdendo (0-0 e 1-1), nel doppio confronto con l’avversaria umbra, che ha segnato una rete in più in trasferta.

Sempre in Eccellenza la Nuorese, dopo l’arrivo del nuovo allenatore Ivan Cirinà che ha preso il posto di Antonio Prastaro, ha confermato l’intero staff della scorsa stagione. Ad affiancare mister Cirinà saranno il vice allenatore Michele Pinna, il preparatore atletico Massimo Becconi e Paolo Seddone come preparatore dei portieri. Nel ruolo di team manager sarà per il secondo anno consecutivo Nicola Chironi.

