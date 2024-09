Si sente male in un’azienda, ora è grave  

Ha avuto un malore improvviso, nell’attimo esatto in cui, a pochi passi da lui, una padana di materiale in poliestere cadeva dal camion del figlio, facendo scattare l’allarme per l’ennesimo incidente sul lavoro. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e gli uomini della Volanti e della Mobile della questura di Nuoro, i carabinieri e lo Spresal dell’Asl per gli infortuni sul lavoro. Antonio Loddo, 68 anni di Orosei, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Francesco in gravi condizioni. Tutto è accaduto ieri pomeriggio attorno alle 15.45. Loddo aveva accompagnato il figlio Marco a Nuoro e insieme erano nel piazzale della ditta Mastio, a Pratosardo. Il giovane era intento a movimentare il materiale dal suo camion, il padre assisteva a poca distanza. A un certo punto una pedana con pannelli di isolamento sarebbe caduta a terra facendo un gran baccano. Forse questo ha spaventato l’uomo, oppure ha fatto un improvviso movimento ed è caduto a terra. Una concomitanza che ai primi soccorritori ha fatto pensare ad un incidente sul lavoro, ma una volta arrivati gli inquirenti e gli esperti dello Spresal la vicenda è apparsa altra cosa: sul corpo dell’uomo nessun segno evidente di traumi. Portato in ospedale sono scattati gli accertamenti.

