Si scontrano sette auto sulla statale 554: tre feriti in ospedale 

Tre feriti e sette auto coinvolte. È l’effetto di una vasta chiazza d’olio sulla carreggiata che ieri ha causato una grande carambola di mezzi al chilometro 1 della Statale 554, quasi all’altezza del cavalcavia della Carlo Felice. Un uomo e una donna sono stati ricoverati in ospedale con codice rosso “per dinamica”: le loro condizioni non sono gravi, ma la dinamica dell’urto ha indotto i medici del pronto soccorso a garantire loro priorità di assistenza. C’è anche un terzo ferito, in codice giallo. Le ambulanze del 118 li hanno trasportati negli ospedali Brotzu, Casula e Santissima Trinità.

Secondo i rilevamenti della Polizia locale, un’auto è finita addosso a una parte del carico persa da un camion e, nell’urto, ha rotto la coppa dell’olio. Proprio sul lubrificante sparso per terra hanno perso il controllo i conducenti delle altre sei auto, innescando così la carambola. Il traffico ha subito qualche rallentamento durante i soccorsi.

