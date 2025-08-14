Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista 

Ancora croci sulle strade del sassarese, in una delle arterie tra le più pericolose del territorio della provincia. Questa volta l’ennesima tragedia è avvenuta sulla provinciale 15, la strada che collega Castelsardo a Tergu. In uno scontro frontale fra una moto, una Honda Africa Twin, e una Fiat Punto, a perdere la vita è stato il motociclista, Maurizio Molfino, medico dentista di 70 anni originario della Lombardia, ma da tempo residente a Castelsardo.

Il dramma

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto, poco dopo le 17, quando l’uomo che viaggiava in sella al suo enduro in direzione Tergu, probabilmente diretto a Nulvi per assistere alla festa dei Candelieri, si sarebbe scontrato contro l’auto. Secondo le prime ricostruzioni, ancora sommarie, sarebbe stata l’utilitaria ad effettuare una manovra azzardata, sorpassando tre vetture che percorrevano la provinciale in direzione Castelsardo. Il conducente dell’auto avrebbe invaso la corsia opposta, proprio quando il centauro stava procedendo sulla provinciale in direzione opposta.

I soccorsi

Lo scontro è stato inevitabile, la Fiat Punto non ha fatto neppure in tempo a frenare, finendo addosso al motociclista, sbalzato a diversi metri di distanza dal punto del’impatto e finendo poi violentemente sull’asfalto. Maurizio Molfino è morto sul colpo. A niente sono serviti i soccorsi degli operatori sanitari del 118, giunti dalla base di Sedini. Hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso Areus con la speranza di salvare la vita al dentista, ma non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Valledoria. I primi hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica, prima di informare il pubblico ministero di turno di quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente è poi accorso il nipote del medico, figlio del fratello, incredulo e sotto choc. Molfino si era trasferito da circa da circa quattro anni a Castelsardo, nella frazione di Lu Bagnu, aveva acquistato una casa e, due anni fa, aveva preso la decisione di aprire uno studio dentistico anche in città. Nel borgo turistico era noto per le sua professionalità e i suoi modi gentili di operare. «La comunità di Castelsardo piange la scomparsa di un suo prezioso membro», ha commentato la sindaca Maria Lucia Tirotto, che ha espresso le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la dell’amministrazione comunale. «La notizia del terribile incidente stradale che lo ha strappato alla vita ci ha lasciati senza parole – aggiunge - e anche se Molfino non era originario di Castelsardo, aveva scelto la nostra città per svolgere la sua professione, aprendo uno studio dentistico e diventando un punto di riferimento non solo professionale, ma anche umano. Era un uomo stimato estremamente educato e discreto, benvoluto da tutti, un esempio di dedizione e integrazione».

Il magistrato di turno ha subito aperto un fascicolo per omicidio stradale, attendendo che, nelle prossime ore, i militari completino gli accertamenti per e trasmettano l’informativa. Poi forse sarà anche nominato un consulente per ricostruire nel dettaglio sia la dinamica che le eventuali responsabilità.

