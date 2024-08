«Si scommetta sui grandi eventi» 

Meglio (quando sarà di nuovo pronto) lo stadio oppure la collaudata Grande miniera di Serbariu? Oppure ancora, dare sempre fiducia a piazza Roma? E i grandi eventi capaci di muovere masse di migliaia di spettatori, devono essere solo musicali? Dopo l'incoraggiante successo tre giorni fa del concerto di Mr. Rain, l'amministrazione comunale si dice pronta a scommettere sui grandi eventi.

Il passato

Una sfida non da poco ma in passato non sembrava così impossibile, in tanti ricordano quando Carbonia riuscì a portare Zucchero, Guccini, Jovanotti e altri grandi nomi della musica italiana. Sul dove e sul quando le opinioni degli addetti ai lavori del settore strutture ricettive e indotto proliferano, ma non sono univoche tranne che su un aspetto: che siano davvero dei grandi eventi come quelli che possono permettersi da anni e con frequenza alcuni Comuni limitrofi. Non esiste dunque una ricetta, ma un pacchetto di indicazioni difficile da soddisfare tutte insieme. «Intanto - analizza Roberto Ghessa, direttore del Lu' Hotel - l'ideale sarebbe compiere sforzi per dare a Carbonia in estate almeno un altro evento degno di questo nome, senza nulla togliere agli altri appuntamenti che creano movimento: può non essere per forza un grande evento musicale e potrebbe avvenire anche in giugno o in settembre indipendentemente dal sito prescelto». In sintonia Marco Urru, del wine shop Balentes: «Carbonia città turistica ha necessità vitale di grandi appuntamentim, magari non il sabato perché i ristoratori lontani dalla sede dell'evento lavorerebbero ben poco: magari si potrebbe organizzare uno show cooking per promuovere il territorio dando possibilità anche a chi non ha l'esercizio commerciale in centro dal momento che ultimamente è privilegiata con frequenza piazza Roma».

I siti

La questione del sito preposto agli eventi scatena tante riflessioni. Alessandro Puddu, Twin bar di piazza Marmilla, lancia una sorta di appello: «La sede dei grandi eventi, a meno che non siano sportivi, è piazza Roma con la sua coreografia naturale, oppure al limite lo stadio Zoboli. Credo che la Grande miniera, che pure ha ospitato importanti concerti in passato, sia un gigantesco museo da rispettare, a mio avviso non deputato per certe iniziative se non giusto per la questione parcheggi i quali però non sono così distanti né meno da piazza Roma». Diverge in parte Maxwell Frongia, hotel ristorante Tanit: «Finiti i lavori lo stadio comunale si candida per ridiventare, come un tempo, il sito ideale ma sono perfette anche piazza Roma e pure la Grande miniera di Serbariu che ha già dimostrato le sue potenzialità: va bene tutto purché arrivino grandi nomi perché con Mr. Rain abbiamo lavorato bene e non soltanto noi» È stato difatti un fine settimana felice di cui non fa mistero Rita Impera, dell'hotel Aquarius: «L'ultimo concerto ci ha restituito enormi soddisfazioni lavorative con ospiti giunti pure da Nuoro: se ci candidiamo per una nuova stagione di notevoli eventi l'importante è che siano spalmati nei mesi estivi e non nell'arco di pochissimi giorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA