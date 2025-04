Si schianta un tir, bloccata la 130 

Un incidente stradale ieri pomeriggio ha portato alla chiusura della Statale 130 direzione Iglesias, in territorio di Elmas. Il guidatore di un camion di grossa stazza ha perso il controllo del mezzo: il guardrail ha fatto sì che non invadesse la corsia opposta della Statale in direzione Cagliari ma una parte della barriera protettiva è stata divelta nell'opposto senso di marcia. Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto. Illeso il conducente.

Il tratto in cui è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Iglesias all’altezza del chilometro 8,600 e deviato al chilometro 8,500 sulla Sp2.

Sul posto personale Anas, Forze dell’ordine e la polizia locale di Elmas. Le operazioni per la rimozione del mezzo e il ripristino della normale viabilità sono durate qualche ora. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA