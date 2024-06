Si schianta ubriaca, muore il figlio di 16 mesi 

Palermo. Domenica di sangue sulle strade siciliane. Tre persone (un bimbo di 16 mesi, una ragazza di vent’anni e un ragazzo di 16) sono morte, e altre due sono rimaste ferite. Il primo incidente all’alba sulla Palermo-Sciacca, all’altezza del bivio per Giacalone. Quattro ragazze che tornavano da Palermo dopo una serata in un pub si sono schiantate su un guard-rail. Nell’incidente sono morti un bimbo di 16 mesi, Abd Rahim Gharsallah, e la zia di 20 anni, Selma El Mouakit. Erano seduti sul sedile anteriore di una Fiat Punto, la ragazza aveva il bimbo in braccio. L’impatto li ha catapultati fuori dall’abitacolo, dopo avere sfondato il parabrezza. Alla guida dell’utilitaria c’era Miriam Janale, 23 anni, la mamma del bimbo. I primi accertamenti hanno dimostrato che il suo tasso alcolemico era superiore alla norma. Le sue condizioni sono gravissime.

Il 16enne in scooter

L’altro incidente è avvenuto nel Messinese: un 16enne su uno scooter Honda Sh 125 è morto sulla strada che da Archi va al Parco di Milazzo. Il ragazzo, che andava al lavoro in un locale di Milazzo, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. Soccorso dal 118, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

