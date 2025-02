Si schianta sulle auto e scappa 

Non c’è stato solo il tamponamento sull’Asse mediano. Gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto lavorare anche durante la notte tra mercoledì e ieri e nella mattinata per altri tre incidenti, in diverse zone della città.

In un’occasione, in via Redipuglia all’altezza dei piazza Seui, un’auto è finita su due vetture parcheggiate. L’incidente è avvenuto verso le quattro. Sono così intervenuti gli agenti della Municipale: sul posto non c’era nessuno. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, dopo aver perso il controllo dell’auto, è finito su due veicoli in sosta, danneggiandoli: poi è scappato. Dagli accertamenti è emerso che l’auto era stata presa a noleggio. I poliziotti sono risaliti a chi aveva fatto il contratto ma sono in corso le verifiche per capire chi fosse alla guida.

In via De Gioannis invece, sempre di notte, un’auto si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica e sulla parete di un market. Ingenti i danni per quello che sembrerebbe essere un incidente autonomo. Il conducente non ha riportato ferite.

E di mattina, verso le 7,30, c’è stato lo scontro tra un furgone e una moto in via Riva di Ponente, all’ingresso della città. Il giovane sul motociclo è stato accompagnato in ospedale al Brotzu dal 118: non ha riportato ferite gravi. Anche in questo caso ci sono stati disagi al traffico nella zona. (m. v.)

