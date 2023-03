Si schianta sul guardrail: 24enne ferita 

Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri sera sulla Pedemontana, nel territorio di Assemini.

Intorno alle 20,45 la giovane alla guida di una Citroen C3 stava percorrendo la strada nell’area industriale di Macchiareddu quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’utilitaria e si è schiantata contro il guardrail. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere e il personale del 118 che le ha prestato i primi soccorsi e l’ha accompagnata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Al pronto soccorso i medici hanno sottoposto la 24enne a tutti gli accertamenti clinici necessari. A eseguire i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono stati i carabinieri.

