Si schianta sul guard rail,  turista ferito 

Momenti di paura ieri pomeriggio sulla Statale 292 all’altezza di Nuraxinieddu quando un automobilista ha perso il controllo della sua utilitaria che poi si è ribaltata. Immediatamente sono scattati i soccorsi, il conducente è stato accompagnato all’ospedale San Martino per ulteriori accertamenti.

Erano circa le 15 di ieri quando, per cause ancora in fase di accertamento, un turista si è schiantato contro il guard rail: un urto violentissimo e la Fiat 500 si è ribaltata. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme e chiesto l’intervento dei soccorritori: sul posto in pochi minuti sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al turista che poi è stato accompagnato al Pronto soccorso per altri accertamenti. I vigili urbani hanno regolato il traffico, a quell’ora piuttosto intenso sulla Statale 292, poi hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ai vigili del fuoco invece il compito di mettere in sicurezza il veicolo e la carreggiata.

La Statale 292 si conferma una strada piuttosto pericolosa, in particolare all’altezza degli svincoli per la 131 e dei centri abitati.

