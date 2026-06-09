Si schianta su un’auto, positivo all’alcoltest 

Aveva un tasso alcolemico di oltre quattro volte rispetto al consentito, nel momento in cui è andato a sbattere con l’auto contro un’altra vettura parcheggiata, causando notevoli danni. Protagonista un uomo di 70 anni, che ieri pomeriggio intorno alle 17 ha concluso il suo tragitto in via Deroma finendo addosso a un’auto. Diversi i testimoni presenti, che hanno allertato immediatamente il 118 e le forze dell’ordine. L'uomo ha riportato ferite non gravi, ed è stato accompagnato al Policlinico dove gli è stato assegnato un codice giallo. Per fortuna, nessun altro è stato coinvolto nell’incidente. In via Deroma sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito e preso atto delle condizioni dell’uomo. L'etilometro ha registrato un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro di sangue (il limite consentito è 0,5 g/l), facendo scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

RIPRODUZIONE RISERVATA