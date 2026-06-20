Si schianta su un lampione, agricoltore gravissimo 

Un malore, forse favorito dall’alta temperatura di ieri, potrebbe essere la causa di un grave incidente accaduto nel primo pomeriggio lungo la circonvallazione di Samassi e nel quale è rimasto gravemente ferito un anziano agricoltore. Antonio Casula, di 71 anni, al volante della sua Fiat Panda rossa si è schiantato con violenza su un lampione stradale.

Pare che l’anziano abbia perso conoscenza, in ogni caso le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi ai soccorritori, giunti con un’ambulanza. A quel punto la centrale operativa del 118 ha deciso di inviare a Samassi l’elisoccorso. Dopo che i medici sono riusciti a stabilizzare le condizioni del paziente è avvenuto il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove Casula è ora ricoverato in gravi condizioni. L’urto contro il lampione stradale tra le due carreggiate della circonvallazione di Samassi gli ha causato serie lesioni.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri, intervenuti per rilevare l’incidente, si sono immediatamente resi conto del fatto che l’agricoltore era in pericolo di vita e hanno sollecitato l’intervento dei soccorritori. È stato necessario chiudere al traffico la strada.

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