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Samassi.
21 giugno 2026 alle 00:44

Si schianta su un lampione, agricoltore gravissimo 

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Un malore, forse favorito dall’alta temperatura di ieri, potrebbe essere la causa di un grave incidente accaduto nel primo pomeriggio lungo la circonvallazione di Samassi e nel quale è rimasto gravemente ferito un anziano agricoltore. Antonio Casula, di 71 anni, al volante della sua Fiat Panda rossa si è schiantato con violenza su un lampione stradale.

Pare che l’anziano abbia perso conoscenza, in ogni caso le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi ai soccorritori, giunti con un’ambulanza. A quel punto la centrale operativa del 118 ha deciso di inviare a Samassi l’elisoccorso. Dopo che i medici sono riusciti a stabilizzare le condizioni del paziente è avvenuto il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove Casula è ora ricoverato in gravi condizioni. L’urto contro il lampione stradale tra le due carreggiate della circonvallazione di Samassi gli ha causato serie lesioni.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri, intervenuti per rilevare l’incidente, si sono immediatamente resi conto del fatto che l’agricoltore era in pericolo di vita e hanno sollecitato l’intervento dei soccorritori. È stato necessario chiudere al traffico la strada.

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