Si schianta in moto, 37enne gravissimo 

Sono momenti di grande apprensione a Sedilo. Tutti aspettano che dall’ospedale San Francesco possa arrivare qualche segnale di speranza per Marco Muredda, il 37enne rimasto gravemente ferito ieri in un incidente in sella alla sua moto sulla Statale 129 che dal bivio di Macomer porta a Nuoro. Le condizioni sono estremamente critiche, la prognosi è riservata e in paese c’è forte preoccupazione: Muredda è conosciuto da tutti anche per il ruolo di vice presidente nell'associazione Santu Antinu oltre che per il suo lavoro come responsabile in alcuni supermercati nel Nuorese.

Lo schianto

Secondo una prima ricostruzione ieri mattina Muredda, in sella alla sua Ducati, stava percorrendo la Statale 129 in direzione Nuoro in località Su Berrinau. Improvvisamente, all’uscita da una curva, ha perso il controllo della sua moto finendo contro il guard rail. L’impatto è stato violentissimo, il motociclista è rimasto immobile sull’asfalto ed è stato soccorso da altri automobilisti. Poi l’arrivo degli operatori del 118, le condizioni di Muredda sono apparse subito gravissime: è stato trasferito d’urgenza al San Francesco di Nuoro, con un importante trauma cranico e altre lesioni. È ricoverato in rianimazione, i medici non si sbilanciano e la prognosi resta riservata. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Ottana che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dello schianto.

Preoccupazione

La notizia dell’incidente è piombata all’improvviso nel paese, raggelando tutta la comunità. Muredda è da sempre molto impegnato in varie attività sociali a iniziare dalla sua attività all’interno dell’associazione che ogni anno organizza l’Ardia: è vicepresidente di Santu Antinu. Inoltre è molto conosciuto anche nel Nuorese per il ruolo di direttore in un supermercato a Siniscola e a Macomer. In queste ore in tanti pregano e si affidano proprio a San Costantino nella speranza che le condizioni del 37enne possano migliorare.

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