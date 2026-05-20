Si schianta e muore a 93 anni 

Muore a 93 anni schiantandosi con la propria auto. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16 in via delle Mimose, traversa di via delle Magnolie nella zona di Serra Secca, poco distante dalla strada verso Osilo. Lejla Maria Nellj Cabras è la donna deceduta, nata nel 1933 a Tresnuraghes ma residente a Sassari da tempo, in un’abitazione delle vicinanze. La signora stava guidando lungo le viuzze dell’area residenziale quando, per motivi in corso di accertamento, ha imboccato la discesa al termine della quale ha perso la vita.

«L'ho vista arrivare come un fulmine», racconta un abitante del quartiere che ha assistito a tutta la scena e appare molto provato. «Sono ancora sotto choc», ricorda anche perché, quando ha avuto luogo il tragico episodio, era insieme alla nipotina di quattro anni, a cui la Peugeot 108 sarebbe passata accanto lungo la stretta carreggiata. «La bambina era nella macchinina elettrica e ho fatto segno alla signora di stare attenta, di rallentare ma lei ha continuato allo stesso modo». Andando dritta e proseguendo la corsa iniziata in cima alla via, scendendo per circa 150 metri, sfiorando i muri di confine delle case, fino ad arrivare alla cancellata in fondo alla strada, che ha interrotto la traiettoria. Per terra non appare nessun segno di frenata sull’asfalto prima dello schianto contro l'ostacolo, abbattuto in pieno dalla macchina, causando una incrinatura sul muro della villetta adiacente.

L’impatto

La corsa si ferma poco più avanti, tra la recinzione e un’area verde di alberi e vegetazione. Un impatto così violento da distruggere del tutto la parte anteriore della macchina, incluso il parabrezza, spargendo poi lamiere e pezzi di intonaco per diversi metri intorno. Immediata la chiamata ai soccorsi del personale sanitario del 118 che, giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’anziana. Una morte che, si presume, sia stata conseguenza della collisione. Ma è da stabilire se l’ultra 90enne sia stata magari vittima di un malore in precedenza che l’ha portata a perdere il controllo dell’auto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale, incaricata di compiere i rilievi del caso per tentare di dare le prime risposte sul dramma. Grande la disperazione dei parenti che si sono presentati in via delle Magnolie, tra cui la figlia e la nipote della vittima.