Si schianta contro un’auto: è grave 

È finito contro un’auto mentre, in sella a una moto da cross, attraversava via Cesare Cabras, a Monserrato. Uno scontro violento con il motociclista, un ragazzo di 17 anni, finito sul parabrezza della macchina dopo un volo di alcuni metri. Lo ha sfondato con il casco, cadendo pesantemente a terra: la moto è rimasta sulla carreggiata, proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. Sono stati attimi drammatici, di grande paura, con i carabinieri che si sono precipitati nel punto dell’incidente. Il traffico è subito impazzito, con le auto che cercavano strade alternative. Il ferito è stato subito soccorso: adagiato su un’ambulanza, è stato trasportato al Brotzu dove ha ricevuto le prime cure ed è stato poi ricoverato.

La situazione

Per fortuna, il giovane non correrebbe pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati dai militari della Stazione di Monserrato, che si sono prodigati anche per far defluire il traffico. Sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità, al momento, viene mantenuto il riserbo.

Le immagini delle telecamere piazzate nella zona potrebbero favorire la ricostruzione di quanto accaduto ieri verso le 13.30, in un momento di gran traffico, con le macchine che percorrevano la via Cesare Cabras nelle due direzioni di marcia e con gli studenti che uscivano dalla scuola vicina.

L’incidente

embra – ma la circostanza è tutta da confermare – che l’auto si era appena fermata per favorire il transito di un bus. Il motociclista sarebbe quindi finito contro l’auto con la sua moto, impattando sul parabrezza, mandandolo in frantumi.

Per fortuna aveva il casco, che potrebbe aver ammorbidito l’impatto: ha comunque riportato una commozione cerebrale, fratturandosi anche un braccio.

Spavento

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Brotzu da un’ambulanza, in codice rosso. Ma secondo i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della macchina. Grande lo spavento anche per alcune persone che avrebbero assistito all’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA