Si schianta contro l’autobus 

L’autista del pullman se l’è trovato davanti all’improvviso, ha sterzato, frenato ma evitare l’impatto con quella moto che proveniva dalla direzione opposta è stato impossibile. Lo scontro è stato terribile, Davide Martini, 24 anni, operaio di Pula, è morto sul colpo.

La Sulcitana

C’è una nuova croce sulla Strada statale 195, l’arteria stradale che unisce il capoluogo ai centri della costa sud-occidentale dell’Isola, dove gli incidenti mortali ormai non si contano neppure. L’incidente in cui ha perso la vita il ventiquattrenne di Pula si è verificato non lontano dal Forte Village: Davide Martini, in sella a una Kawasaki, era diretto verso Teulada, la corriera della "Follesa turismo service” nella direzione opposta.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale sarebbe stato provocato da un’invasione di corsia della moto, avvenuto forse dopo un sorpasso: nonostante il tentativo dell’autista del pullman di evitare l’impatto, il centauro è andato a sbattere sulla parte anteriore sinistra della corriera. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, il cuore di Davide Martini aveva già smesso di battere.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Pula, guidati dal maresciallo Bruno Caruso: sul posto, per gestire la grossa mole di traffico di ritorno dalle spiagge di Chia, e diretta verso Teulada, sono intervenuti anche i barracelli della compagnia di Pula.

L’autista

Simone Porru, l’autista delle autolinee Follesa che aveva appena prelevato un gruppo di turisti dal Forte Village, ha ancora negli occhi le terribili immagini dell’incidente costato la vita al giovane di Pula: «Ho provato ad evitarlo sterzando verso destra, ho anche frenato per diversi metri ma non potevo buttarmi in cunetta, l’impatto è stato inevitabile».

La vittima

Davide lavorava come operaio per una società della zona industriale di Macchiareddu: la sua infanzia era stata segnata da un terribile lutto, quando era ancora un bambino aveva perso il padre, Antonio Martini, che prestava servizio come carabiniere nella caserma di Pula.

Davide viveva con la mamma Daniela e la sorella Alessia: era un ragazzo buono, sempre sorridente, lo ricorda così chi lo conosceva, come Fabrizio Mei, maestro di tennis di Pula. «Davide è stato mio allievo per dieci anni, amava il tennis, da bambino aveva coltivato il sogno di arruolarsi, avrebbe voluto fare il carabiniere come il suo papà. Avevamo chiacchierato qualche giorno fa, la notizia della sua morte mi riempie di tristezza».

I pericoli

Walter Cabasino, sindaco di Pula, proprio nei giorni scorsi aveva partecipato a un vertice con Anas e Regione per chiedere la messa in sicurezza di alcuni punti della Strada statale 195: «La Sulcitana è ancora una strada pericolosa, la rotatoria con via Masenti, ad esempio, necessità di interventi urgenti. Quando sono stato raggiunto dalla tragica notizia dell’incidente stradale in cui è morto un giovane di Pula, stavo preparando l’ennesima lettera per chiedere che i residenti di questa zona non vengano abbandonati. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Davide: ancora una volta la nostra comunità piange per la morte di un ragazzo giovanissimo».

