Si schianta contro 2 auto e scappa 

Uno schianto pauroso nel cuore della notte a pochi passi dalla basilica di Santa Giusta. Una donna ha perso il controllo della sua utilitaria ed è finita contro due auto parcheggiate in via Leonardo Da Vinci a Santa Giusta. L’impatto è stato violentissimo, la Dacia Duster e la Dacia Sandero sono state danneggiate in maniera pesante ma nonostante l’urto l’automobilista si è allontanata senza cercare di rintracciare i proprietari delle auto coinvolte nello scontro. Qualche ora dopo, però, forse la donna ci ha ripensato e si è presentata dai carabinieri, ha riferito l’accaduto ammettendo le proprie responsabilità. I mezzi danneggiati appartengono allo stesso nucleo familiare.

Sull’episodio, accaduto nella notte fra sabato e domenica, stanno svolgendo ulteriori accertamenti i carabinieri.

