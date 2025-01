Si schianta con l’auto sulla 131, in Rianimazione 

È ricoverato in Rianimazione e versa in gravi condizioni l’uomo che, ieri alle 1.30 del mattino, è finito fuori strada con la propria autovettura, su cui viaggiava da solo, all’altezza dell’ex cementificio. Terribile lo schianto della Mercedes sul costone roccioso, lungo la 131 all’ingresso di Sassari, con il conducente di 34 anni - li compirà domani – che ha riportato fratture multiple agli arti inferiori. In particolare ha avuto la peggio la gamba sinistra tanto che si è resa necessaria l’amputazione del piede.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l’automobilista dall’abitacolo, il 118, i carabinieri e il personale dell’Anas che ha chiuso la strada al traffico per due ore. Al momento non si conoscono le cause esatte dell’incidente. Il personale sanitario ha condotto il 34enne, nato a Sassari ma residente a Sennori, in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. I medici, nella giornata di ieri, oltre ad aver amputato il piede sinistro sarebbero intervenuti a lungo anche sulla gamba destra per tentare di limitare i danni del terribile incidente. Le condizioni generali dell’uomo sono critiche per le numerose lesioni riportate e la prognosi è riservata.

