Si schianta con l’auto sul muro di casa della sindaca 

Prima l’urto contro una Renault Twingo, parcheggiata sulla destra di via Segni, nei pressi dell’incrocio con via Treves. Poi diversi testa coda fino all’impatto violento con il muretto in blocchetti dell’abitazione della sindaca Isangela Mascia: l’auto, un’Opel Astra vi rimane incastrata a lungo, poi la rimozione.

Non ha, fortunatamente, avuto conseguenze sanitarie l’incidente stradale che lunedì sera ha turbato la tranquillità di una zona del rione Cracchera. Ha portato tanti residenti a riversarsi in strada per capire a cosa fosse dovuto il tremendo urto che hanno udito e che ha provocato anche la rottura di un quadro elettrico, lasciando per alcune ore senza corrente buona parte delle abitazioni. C’è forse una distrazione sommata, probabilmente, ad una velocità non adeguata al tratto di strada (stretto e con auto spesso parcheggiate a sinistra e a destra), all’origine del sinistro causato da Ludovico Pilloni, 37 anni, intorno alle 21.30. «Sentito l’urto, abbiamo subito allertato ambulanza e carabinieri, per fortuna nessuno si è fatto male», ha raccontato la sindaca. Sul posto l’ambulanza dell’Avad di Domusnovas e i carabinieri della Radiomobile di Iglesias che hanno svolto le verifiche e denunciato il giovane per guida senza patente. Alle 23.30 i mezzi dell’Aci hanno rimosso i veicoli mentre l’Enel ha ripristinato il flusso di corrente intorno alle 00.30.

