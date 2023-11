Si schianta con l’auto sul costone dell’Orientale  

È uscito quasi incolume da un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Mattia Nieddu, 28 anni di Arzana, è rimasto lievemente ferito alle 3 della notte tra sabato e ieri dopo aver perso il controllo della sua Golf Volkswagen, all’altezza del chilometro 142 dell’Orientale, nel territorio di Girasole.

Secondo una prima ricostruzione l’auto del giovane, che procedeva verso Tortolì, avrebbe sbandato poco più avanti rispetto alla stazione di servizio e si sarebbe schiantata sul costone destro. A quel punto la berlina si è ribaltata finendo la sua corsa sul versante opposto, in direzione di una lapide piantata nel 1995, dopo l’incidente in cui perse la vita un giovane di Girasole.

Nieddu è stato soccorso dai volontari della Croce verde di Tortolì che l’hanno trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei in codice rosso, assegnato dalla centrale operativa di Sassari più per la dinamica dell’evento che per le condizioni del ragazzo. Ha riportato traumi ed escoriazioni nella parte superiore del corpo, ma le sue condizioni sono apparse da subito rassicuranti ai soccorritori.

La Statale 125, teatro a poca distanza dell’incidente (chilometro 140.900) in cui un mese fa ha perso la vita Mattia Miscali, ventenne di Villanova Strisaili, è stata chiusa temporaneamente per poter effettuare i rilievi di rito e ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità della strada. Lungo l’Orientale, oltre al personale del 118, hanno operato i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri di Villagrande e del nucleo radiomobile di Lanusei. ( r o. se. )

