Gonnosfanadiga.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Si schianta con la motoape per un malore: morto 66enne 

È morto all’improvviso in via Adua a Gonnosfanadiga sotto gli occhi increduli dei passanti. Mario Concas, pensionato di 66 anni, ieri mattina stava percorrendo la strada alla guida della sua Ape Piaggio quando, intorno alle 9.15 del mattino, è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Proprio a causa del malore l’uomo ha perso il controllo del Il mezzo finendo contro un muretto lungo la carreggiata.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per il pensionato non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della Stazione di Guspini, coordinati dalla Compagnia di Villacidro, hanno effettuato i rilievi sul posto e informato l’autorità giudiziaria, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

La notizia della tragedia ha toccato molto i cittadini di Gonnosfanadiga: in paese parlano di Mario Concas come di una brava persona che per tanti anni aveva lavorato fuori dalla sua Isola dove aveva fatto rientro da qualche anno.

