Un uomo di 40 anni, in stato confusionale, si è schiantato con la sua auto contro alcune utilitarie parcheggiate in via Brigata Sassari. Il protagonista dell’episodio, un ambulante africano, sceso dall’auto ha lanciato degli oggetti contro i passanti. È stato immobilizzato dagli agenti della Polizia locale ed è risultato – dopo i controlli – privo di patente e assicurazione auto. (a. b.)

