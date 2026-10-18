Si sceglie il nuovo presidente della Provincia, in lizza Sanna e Lilliu 

Oggi dalle 8 alle 20, a Sanluri nella sede della Provincia, urne aperte per eleggere il presidente della Provincia del Medio Campidano. La scelta è tra due candidati, Francesco Sanna ed Emanuele Lilliu, sindaci di Collinas e Barumini. Sono elezioni di secondo livello, quindi votano solo i sindaci, consiglieri e assessori dei 28 Comuni, in tutto 361. Il peso del voto è calcolato in base a cinque fasce demografiche: più sono gli abitanti di un Comune, più il voto pesa per la scelta del candidato.

Chiunque vinca, già c’è posta per lui. Proprio alla vigilia, i componenti del Consiglio hanno presentato una mozione sulla chiusura dell'azienda Cermed di Guspini. «Le conseguenze della crisi», dice il consigliere Simone Murtas, «“in particolare la perdita del lavoro superano i confini del Comune e investono tutta la Provincia, contribuendo all’impoverimento e allo spopolamento». L’atto impegna a promuovere un confronto con la Regione, i ministeri competenti, le organizzazioni sindacali, il curatore della liquidazione giudiziale e i Comuni della Provincia, affinché ciascuno contribuisca alla ricerca di soluzioni concrete per salvaguardare il futuro dei lavoratori della Ceramica mediterranea.

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