Si scatenano i truffatori su internet 

Maledetti truffatori online: approfittano delle persone anziane per ripulire il loro conto in banca. L’opinione è diffusa, peccato che non sia vera: «La maggior parte dei raggirati su internet ha fra i 30 e i 50 anni», sospira Francesco Greco, dirigente della Polizia postale e delle comunicazioni sarda. E a spingerli nella rete delle cybertruffe è l’avidità, la prospettiva di guadagni importanti in brevissimo tempo: «Invece si deve tenere sempre un salutare spirito critico di fronte a proposte troppo convenienti e a presunti guadagni immediati», concorda il generale Luigi Grasso, comandante provinciale di Cagliari dei Carabinieri. Le indagini di Polpost e Arma colpiscono le bande, ma fino a un certo punto: quelle gang sono assai spesso nell’Est Europa, difficile recuperare i soldi portati via alle vittime, ancor di più arrestare i criminali. Detto questo, però, non mancano le operazioni, per così dire, “radicali”.

Va sempre peggio

In Sardegna le truffe online, spesso accompagnate da telefonate di falsi operatori di banca, sono nella media nazionale, il che non significa festeggiare perché i dati del ministero dell’Interno parlano di un aumento del 15 per cento. Eppure il contrasto da parte delle forze dell’ordine non manca: «Di recente», fa notare il generale Grasso dei carabinieri, «abbiamo ricostruito nove diverse truffe on line e telefoniche: avevano già portato via 53mila euro alle loro vittime in tanti modi, tra cui finte polizze assicurative». Ma le armi sono spuntate, considerato che ad agire sono organizzazioni internazionali che hanno il nido in Paesi in cui sono irraggiungibili.

I consigli per salvarsi

Carabinieri e Polpost concordano sulla regola principale: se qualcosa che ci viene proposto conviene tantissimo, bisogna diffidare. Anche perché ormai far comparire sul nostro cellulare il numero vero della nostra banca, mentre a chiamare sono in realtà i truffatori, è un gioco da ragazzi. E allora, il dirigente Greco ricorda ancora un volta che si deve diffidare di chi chiede codici personali di conti o di carte di credito, che gli account anche dei social network devono essere protetti con procedure di secondo livello perché lì si acquisiscono molte informazioni sul titolare. E di diffidare dei guadagni importanti ed estremamente facili.

Vigilare sempre

Insomma, la regola principale per quanto riguarda l’accesso on line ai nostri soldi è “meno nei sai, meno fatti guidare da chi non conosci”. D’altra parte, se le banche e gli istituti che emettono le carte di credito che teniamo nel portafogli ci scrivono ovunque di non fornire le credenziali d’accesso ai nostri conti «nemmeno a chi dichiara di far parte del personale del nostro istituto di credito», una motivazione ci sarà ed è meglio evitare danni prima che sia troppo tardi. Lo è quando abbiamo consentito a estranei di mettere le mani sui nostri soldi.

