Si scaldano i motori per le Comunali 

Ancora non è chiaro lo scenario sui possibili schieramenti e sugli aspiranti primi cittadini che si presenteranno all’elettorato fluminese ma nonostante manchino sei mesi il tema comincia ad essere dibattuto. C’è chi da per certo che il sindaco uscente Marco Corrias, sarà ricandidato ma il diretto interessato ancora preferisce non sbilanciarsi: «Ancora devo decidere – si limita, infatti a dire Marco Corrias – dipenderà tutto da quello che accadrà nei prossimi mesi e farò le mie valutazioni».

Gli elettori di Fluminimaggiore, tra sei mesi, saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco.

L’attesa

Nel 2018 Corrias aveva trionfato con la sua lista “RipensiAmo Flumini”. Si era imposto, con la sua proposta all’insegna del cambiamento, sfidando l’allora primo cittadino uscente Ferdinando Pellegrini, che si era presentato agli elettori a capo della lista "Tottus Impari po Flumini”. Con un vantaggio di 471 voti era arrivato al 61 per cento delle preferenze.

L’opposizione

Ma se Corrias non scioglie ancora le riserve su una possibile sua ricandidatura, qualche certezza arriva dalla controparte. Alcuni esponenti della minoranza in Consiglio comunale, assieme a ex amministratori comunali del centro ex minerario, da qualche mese hanno creato un gruppo politico dalla quale nascerà una possibile lista di candidati per le prossime amministrative.

«Si tratta di un unione di persone – spiega Paolo Sanna, capogruppo dell’opposizione – che vogliono far politica e vogliono riportare la politica a Fluminimaggiore, che è stata assente in questi ultimi 5 anni. Un gruppo formato da giovani e da tanti volti nuovi, ma anche da persone che anno amministrato nelle passate legislature». E tra i volti noti della politica locale, figura anche quello di Marco Cau, ex consigliere della provincia Carbonia -Iglesias e in passato anche vicesindaco durante l’ultima giunta guidata dall’ex primo cittadino Piergiuseppe Massa. «Ancora è presto per parlare di un possibile candidato alla carica di sindaco – precisa Marco Cau – possiamo solo dire che quella che abbiamo costituito è una coalizione di persone, che hanno voglia di impegnarsi per il bene della nostra Fluminimaggiore» .

RIPRODUZIONE RISERVATA

