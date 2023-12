Si sbriciola la barriera anti erosione 

I resti del “disastro” galleggiano nelle acque di Su Pallosu. Le mareggiate dei giorni scorsi hanno distrutto le barriere anti erosione sistemate due anni fa. Anche se per i progettisti si tratta di un evento «normalissimo. Fortunatamente c’erano le barriere, altrimenti a farne le spese sarebbero state le case».

I danni

La mareggiata ha trascinato via i cassoni di contenimento in legno, all’interno dei quali erano stati sistemati sacchi di ghiaia. Un intervento, approvato e finanziato dalla Regione per 600mila euro, che faceva parte del progetto “Azione coste”. Durante le assemblee convocate da chi ha redatto il progetto, un raggruppamento di progettisti costituito da Criteria di Cagliari e Prima Ingegneria di Livorno, si è sempre parlato di interventi poco impattanti per rallentare l’erosione. In particolare a Su Pallosu, dove diverse case quando non esistevano i vincoli paesaggistici, sono state costruite sulle dune.

I tecnici

Il geologo Maurizio Costa, spiega quel che è accaduto anche a nome del Comune di San Vero: «Nessun spreco di soldi e nessuna sorpresa. Come si legge nel progetto le barriere non potevano durare più di due anni. Non stiamo parlando di muri di arenaria ma di un materiale che in qualsiasi momento doveva essere di facile rimozione proprio perché parliamo di una zona che continua a sgretolarsi. Lo scopo non era fermare l’erosione, cosa impossibile, ma rallentarla in attesa di altri interventi più strutturali».

«Litorale devastato»

Maurizio Costa inoltre precisa che «Durante questi due anni abbiamo studiato la costa e ora il monitoraggio verrà analizzato dalla Regione per capire come intervenire. Ma parliamoci chiaro, purtroppo paghiamo il prezzo di errori fatti in passato: se non ci fossero state le abitazioni queste operazioni non sarebbero state necessarie. Sino a oggi abbiamo messo in opera interventi poco impattanti che non potevano essere risolutivi. Si tratta di un litorale devastato dal processo di erosione».

