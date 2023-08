Si sbloccano i cantieriper il rifacimento delle strade 

Si avvicina sempre di più l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza delle strade del centro abitato di Villasor.

Il primo annuncio risale al 2022, quando il sindaco Massimo Pinna, fresco di riconferma con oltre l’80 per cento di preferenze, aveva svelato un progetto milionario che avrebbe riguardato circa sei chilometri, finanziato dal Pnrr ma possibile anche grazie «agli sforzi dell'amministrazione comunale e alla progettazione che abbiamo avviato già durante il nostro primo mandato».

Il progetto era rimasto in stallo per via dei tagli stradali della fibra ottica: il Comune infatti fa parte di un progetto pilota che permetterà a tutti i cittadini di accedere alla rete ultraveloce. Per evitare di tagliare strade appena asfaltate si è deciso di attendere.

Ora, con una determinazione pubblicata negli scorsi giorni sul sito istituzionale, il Comune dà il via alle procedure di affidamento dei lavori.

La somma complessiva per i lavori previsti dal primo lotto si è assestata a poco più di 800mila euro, metà dei quali a carico delle casse comunali.

Coinvolte decine di vie, tra cui via Renzo Cocco, via Berlinguer e ancora via Cavour, via Sassari, via Paoli, via Crispi, via Genova e via Monastir, via Togliatti e tantissime altre.

