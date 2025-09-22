Si sblocca l’edilizia nel centro storico 

Le settecento case del centro storico di Muravera da oggi potranno essere ristrutturate da cima a fondo, ridisegnate e – in alcuni casi – leggermente ampliate. Lo consente il nuovo piano particolareggiato del centro storico approvato in via definitiva (e dunque adeguato al Ppr regionale) dal commissario ad acta Francesco Cilloccu al termine di iter lungo e, a tratti, piuttosto complesso. Un piano che – dopo aver accolto la maggior parte delle osservazioni presentate dai cittadini – sblocca di fatto l’edilizia nel cuore del paese.«Si tratta di un passaggio fondamentale – chiarisce il commissario – che restituisce certezze normative e prospettive concrete di riqualificazione».

Il sindaco

Come sottolinea il sindaco Salvatore Piu «uno dei nostri intenti era proprio quello di dare un impulso al settore edilizio e, allo stesso tempo, recuperare la storia sociale ed economica del paese. Storia testimoniata ad esempio dalle vecchie “cortes” con il cortile che si trovano in via Speranza, via Marconi, via Montis e in tutte le stradine adiacenti». E dunque «in questo modo contribuiremo a mantenere leggibile la memoria di quello che eravamo e di riutilizzarla nel migliore dei modi».Diverse le linee guida da rispettare per il recupero delle case: la tonalità dei colori in caso di tinteggiatura delle facciate, ad esempio, è limitata (devono essere simili ai colori presenti da sempre nel centro storico).

Lavori e tutela

Quanto invece ai fabbricati costruiti in epoca più recente, magari in blocchetti e cemento, possono essere buttati giù e ricostruiti. «È prevista la massima tutela – spiega Federico Lai, architetto e assessore all’Urbanistica - nei confronti delle case davvero storiche e per quelle che sono in buono stato di conservazione» perché l’obiettivo, alla fine, «è quello di ridare decoro al centro storico e rendere le antiche vie sempre più belle sia per i residenti che per i turisti». Oltre il venti per cento del paese è ricompreso all’interno del piano particolareggiato (22 ettari su una superficie complessiva di 100 ettari). «Tutto questo – dice ancora Lai – potrà avere dei riscontri anche in termini di appetibilità turistica, l’auspicio cioè è che si creino spazi piacevoli per le passeggiate e per un ripopolamento più generale. Magari con la nascita di attività economiche». Tra le altre cose «visti i nuovi margini di intervento – prosegue - chi possiede un edificio avrà maggiore convenienza a investire nel centro storico». Adesso massimo sforzo su Pul e Puc: «Stiamo lavorando – conclude Lai – per portarli a compimento, così come ci eravamo prefissati ad inizio legislatura».

