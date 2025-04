Si sblocca la pratica “ex carcere” 

L’opportunità è storica: restituire agli oristanesi un monumento che per secoli è stato ad uso esclusivo di agenti penitenziari e detenuti e che dal 2013 era definitivamente chiuso. Quel che resta della Reggia giudicale (poco e nulla, in realtà) di piazza Manno un domani sarà sì la sede degli uffici della Prefettura ma sarà anche in buona parte ad uso pubblico e con un museo che il Comune potrà gestire in comodato d’uso gratuito.Martedì 15 finalmente si porrà la prima pietra di un iter che porterà Oristano alla ribalta nazionale, visto che alla sua conclusione la città sarà la terza in Italia ad aver trasformato un edificio carcerario in un bene per la collettività.

Concorso di idee

Martedì alle 11 i vertici dell’Agenzia del Demanio, ente proprietario dell’edificio, chiamano a raccolta ordini professioni di ingegneri e architetti ma anche operatori economici della provincia non solo per visitare l’ex carcere ma soprattutto per illustrare loro il Documento informativo precontrattuale e il bando di concorso di idee per la “Riqualificazione e riconversione dell’ex compendio carcerario di piazza Manno nella nuova sede della prefettura di Oristano”.

Un lavoro di progettazione che riguarderà l’ex istituto penitenziario ma anche il caseggiato adiacente (la Casa vecchia) e il grande cortile interno: un’opportunità davvero importante per i professionisti del territorio.

Martedì verrà pubblicato il bando per la progettazione concluso il quale verranno premiate le migliori cinque proposte e una di queste sarà la vincitrice. Disegni e calcoli sulla carta fondamentali poi perché dalle ceneri dell’ex carcere possa nascere un polo per uffici statali statale e nel contempo un’area storico e culturale a servizio della cittadinanza.

L’ordinanza

È che la giornata di martedì sia davvero importante lo testimonia anche la determina a firma del comandante della polizia municipale, Gianni Uras, che ordina «l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Giovanni Maria Angioy, nel lato sinistro della carreggiata, fino a piazza Manno, dalle 7 alle 16».

L’annuncio

Sono trascorsi cinque mesi dal vertice che ha visto il prefetto, Salvatore Angieri, e la direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu, annunciare quel che avverrà nell’ex carcere «che è il presidio più importante dello Stato e nella città deve essere destinato ad ospitare anche la prestigiosa amministrazione della prefettura», avevano sottolineato.

Gli obiettivi

Che non si tratti solo di un “risparmio” per le casse dello Stato (l’Agenzia del Demanio versa per la locazione passiva dei locali in via Beatrice d’Arborea che ospitano la prefettura 240mila euro annui) è stato detto e ripetuto da tutti i protagonisti visto che oltre ai saloni di rappresentanza, ufficio di gabinetto, alloggio del prefetto e uffici per una sessantina di dipendenti ci saranno aree aperte al pubblico e una zona riservata appunto a un museo.

I numeri

A disposizione per i lavori dovrebbero esserci tredici milioni di euro e, una volta iniziati, dureranno circa cinque anni. Si tratta di mettere mano a un edificio che, ristrutturato recentemente all’esterno, presenta non pochi problemi all’interno: 7.800 metri cubi che vanno salvati dal normale abbandono dovuto essenzialmente alla chiusura.

RIPRODUZIONE RISERVATA