Spiagge a numero chiuso e nuove regole per chi scende dalle barche turistiche nelle isole minori dell’arcipelago maddalenino. In Gallura con l’estate scattano le misure di tutela ambientale. Dal primo giugno parte, in anticipo, il numero chiuso nelle spiagge di Brandinchi e Lu Impostu, a San Teodoro, e a La Rena Bianca, a Santa Teresa. E chi sbarca nelle isole dovrà fare a meno di ombrelloni, zaini e borse frigo.