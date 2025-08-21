Si salvarono nella strage di Nizza: coppia di italiani verrà risarcita 

Torino. Dopo quasi 10 anni di battaglia legale, i coniugi torinesi Mauro Sardu e Ombretta Romanin sono stati riconosciuti “vittime del terrorismo” dal tribunale come sopravvissuti all’attentato di Nizza del 14 luglio del 2016, quando un camion sulla Promenade des Anglais fece 86 morti, tra cui sei italiani. «Abbiamo perso i nostri progetti di vita - commenta con la coppia - solo grazie a questa sentenza arrivata dopo tanti anni ci sentiamo, almeno in parte, risarciti moralmente». La sezione lavoro del Tribunale di condanna il ministero dell’Interno al risarcire il disturbo post-traumatico da stress cronico, fissando per entrambi un’invalidità del 43%, un assegno vitalizio di 500 euro e un mensile di 1.033 euro.

