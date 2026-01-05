Si salva solo uno dei cuccioli abbandonati dentro un sacco 

Era stata chiusa in un sacco e abbandonata al suo destino, ma la piccola Briseide – per tutti ormai Bry – ce l'ha fatta. La cucciola è l'unica sopravvissuta a un crudele episodio di abbandono avvenuto nelle campagne di Is Urigus, nella zona tra San Giovanni Suergiu e Carbonia. A cambiare il destino della cagnolina è stato un cittadino di Carbonia, Sergio Salidu. L’uomo si trovava in zona per una passeggiata quando è stato attirato da alcuni guaiti soffocati provenienti da due sacchi abbandonati tra la vegetazione. Una volta aperti, la tragica scoperta: all’interno tre cuccioli di circa 25 giorni. Bry è stata l'unica a mostrare ancora segni di vita. Dopo le prime cure prestate dal veterinario della Asl del Sulcis, la cucciola è stata trasferita al canile di Selargius. «Quando è arrivata era terrorizzata, si è salvata per un miracolo». spiega il responsabile della struttura, Salvatore Magliani. «Siamo riusciti a nutrirla, prima con il biberon e ora finalmente mangia in autonomia. Resterà con noi finché non si sarà ripresa del tutto; dopo le vaccinazioni verrà affidata al canile competente per territorio, ma il nostro vero obiettivo è trovarle una famiglia il prima possibile». (f. m.)

