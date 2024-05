si salva il cortoghiana, colpo del segariu in trasferta 

Cortoghiana 3

Antiochense 3

Cortoghiana : Billai, Soares, Bove, Cogotti, S. Scardanzan, Biccheddu, Marteddu (70’ Fenu), Marreddu (75’ Paulis), C. Scardanzan, Pau (60’ Onnis), Sartini (85’ Siffu). Allenatore Piras.

Antiochense : Pintus (80’ Mesa Candia), Valentino, Madeddu, Congiu, Frau (65’ Manca), Medda (72’ Armeni), Meloni, Sedda, Sais, Diana, Melis (60’ Angioni). Allenatore Serra.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : 49’ Sedda, 52’ Frau, 59’ (r) Biccheddu, 72’ Sais, 77’ C. Scardanzan, 79’ Fenu.

Con un rocambolesco 3-3 frutto di una ripresa pirotecnica, Cortoghiana e Antiochense pareggiano il derby e per i minerari è salvezza matematica. Ma inizio stagione, con un filotto di vittorie, le premesse sembravano altre. A inizio ripresa apre Sedda di testa e subito dopo raddoppia Frau. Pochi minuti ancora e su rigore accorcia Biccheddu. Ma i lagunari allungano sul 3-1 con la rete di Sais poco prima della mezzora. Per il Cortoghiana sono guai ma la squadra di Fabio Piras, in formazione di emergenza, ha la forza di reagire all’istante: accorcia le distanze la rete di Christian Scardanzan e questo rappresenta il preludio del forcing finale che si concretizza con la rete del pareggio di Fenu.

